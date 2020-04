Bekommt Jasi_xx3 ein Mädchen oder einen Jungen? Die TikTok-Beauty, die mit bürgerlichem Namen Jasmin heißt, überraschte ihre Fans vor wenigen Wochen mit dieser Nachricht: Sie wird zum ersten Mal Mutter – und das mit gerade einmal 17 Jahren. Ihre Community hält die Influencerin über ihre Erfahrungen in der Schwangerschaft natürlich immer auf dem Laufenden. Jetzt verriet Jasi in einem Video das Geschlecht ihres Babys.

Auf Instagram teilte sie einen kurzen Clip von ihrer Gender-Reveal-Party. Darin tritt sie mit verbundenen Augen in einen Raum, in dem ihre Liebsten bereits mit Konfettikanonen auf sie warten. "Ich glaube irgendwie, dass es ein Junge wird", erzählt sie noch kurz zuvor. Als Jasi dann ihre Augenbinde abnimmt, regnet es rosafarbenes Konfetti auf sie nieder – ganz klar also, Jasi bekommt ein Mädchen. Von dieser Nachricht ist die Teenagerin nicht nur total überrascht, sondern auch sichtlich gerührt.

"Mir war es natürlich komplett egal, was es wird. Hauptsache dann gesund... Ich bin unendlich glücklich!", schrieb sie zu ihrem Video. Auch ihre Follower freuen sich für Jasi und überhäufen sie in den Kommentaren mit Glückwünschen.

Instagram / jasi_xx3 Jasi, TikTok-Sternchen

Instagram / jasi_xx3 TikTok-Star Jasi_xx3 auf ihrer Gender-Reveal-Party

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, Netz-Berühmtheit



