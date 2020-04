Holla, die Waldfee – da lässt aber jemand ganz schön tief blicken! Wayne Carpendale (43) ist bekannt dafür, sich im Netz auch mal selbst auf die Schippe zu nehmen. Ob im Bikinihöschen seiner Ehefrau Annemarie (42) oder mit witzigen Selfies – der Moderator nimmt sich selbst nicht all zu ernst. So wie in einem aktuellen Beitrag: Ziemlich lässig posiert Wayne mit sehr tief sitzender Hose auf seinem Balkon!

Auf Instagram veröffentlicht der 43-Jährige nun ein Bild von sich, das Fan-Herzen höherschlagen lassen dürfte. Mit nacktem Oberkörper gießt der TV-Liebling die Pflanzen auf dem Balkon und schreibt dazu: "Nach fünf Tagen Fasten habe ich endlich wieder eine Bikinifigur." Neben seinem gestählten Körper fällt seiner Community aber noch etwas anderes auf: die etwas tief sitzende Jogginghose! "So dünn, dass die Hose gleich runterrutscht", "Die Hose noch ein Stück tiefer und Instagram sperrt das Bild" oder "Ist das mit der tief sitzenden Hose so ein Influencer-Ding?", kommentieren drei User belustigt.

Dass der Sohn von Howard Crapendale mit solchen Schnappschüssen bei seiner Community sehr gut ankommt, hatte er bereits Ende vergangenen Jahres bemerkt. "Am besten funktioniert: Ich, allein und nackt", betitelte er im Netz eine Collage seiner beliebtesten Insta-Pics von 2019.

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne, Mads und Annemarie Carpendale

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale

Instagram / wayne_interessiert_s Annemarie und Wayne Carpendale



