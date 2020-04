Zwischen Pia Peukmann und Diogo Almeida wird es heiß! Während Calvin Kleinen, der Freund der 30-Jährigen, auf Temptation Island mit Verführerin Jacky anbandelt, kommt auch Pia dem Single-Mann immer näher. Der Tätowierer hat sogar schon bei der Kosmetikerin übernachtet, doch bis auf Kuscheln und Händchenhalten ist bei den beiden noch nicht viel passiert – bis jetzt! Zwischen ihnen kommt es zu den ersten intimen Zärtlichkeiten.

Achtung, Spoiler!

Die Blondine hat offenbar mit ihrer Beziehung schon abgeschlossen und lässt ihren Gefühlen zu dem Kölner freien Lauf. Nach einer gemeinsamen Nacht im Bett erreicht die Flirterei der beiden ihren Höhepunkt: Pia und Diogo verschwinden im Badezimmer und dann hört man nur noch ein Schmatzen. Die beiden tauschen offensichtlich hinter verschlossenen Türen leidenschaftliche Küsse aus.

Währenddessen ahnt Calvin von dem Ganzen nichts, er glaubt noch nicht an ein Beziehungsende. In der vergangenen Folge wurde der Telekom-Mitarbeiter am Lagerfeuer von Moderatorin Angela Finger-Erben (40) mit Pias Reaktionen auf seine Fehltritte konfrontiert. "Ja, muss man ehrlich sagen, das ist sch**ße, dass die Pia jetzt so am Ende ist. Hätte ich nicht gedacht."

