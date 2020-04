Sie können die Finger kaum mehr voneinander lassen! Bei Big Brother kochen aktuell die Gefühle bei Tim und Rebecca über: Der Aachener und die Studentin haben sich in den vergangenen Wochen angenähert. Die anfänglichen Kuscheleinheiten sind zuletzt in die ersten Kuss-Einheiten gegipfelt. Auch im Gruppen-Schlafraum scheinen die Turteltauben aktuell nicht genug voneinander zu bekommen. Jetzt artet ihre Zuneigung in eine offene Knutsch-Orgie aus – mit begeisterten Zuschauern!

Denn die beiden wollen ihre intimen Turteleien gar nicht mehr versteckt halten – sie leben die Lippenbekenntnisse in aller Form vor ihren Mitbewohnern aus! Höhepunkt: Am Abend knutschen die zwei ausgelassen und komplett wild auf einem Sitzsack im Wohnzimmer des Glashauses und bewegen lüstern ihre Hüften. Und bei ihrer ausgiebigen Kuss-Einheit lassen sie sich auch von neugierigen Zuschauern nicht aus der Ruhe bringen. Denn sie werden vom Fenster aus von Pat und Vanessa beobachtet, die ganz fasziniert von den beiden sind. "Wow, ich hab noch nie Menschen dabei so nah beobachtet", kichert der 30-Jährige.

Das TV-Publikum fand diese Szene total lustig – und kommentierte fleißig via Twitter. "Weg vom Fenster ihr Spanner, Pat und Vanessa, haha", "Mein Highlight der Staffel: Vanessa und Pat beobachten Tim und Rebecca beim Knutschen" oder "Das ist wie ein Porno", amüsierten sich die User.

