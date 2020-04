Damit hat Calvin Kleinen wohl nicht gerechnet! Bei Temptation Island leistete sich der Muskelmann in den vergangenen Folgen so einige Fehltritte. Als er erfuhr, wie sehr er damit seiner Noch-Freundin Pia Peukmann verletzt hat, zog er bei Single-Dame Jacqueline Siemsen die Notbremse. Er wolle seiner Partnerin nicht noch mehr wehtun. Doch in einem neuen Video, das dem "Temptation Island"-Kandidaten in der Villa gezeigt wurde, musste er nun die Wahrheit über Pia und Single-Mann Diogo Almeida erfahren!

In der achten Folge kam es zu den ersten heißen Küssen zwischen Pia und Diogo, versteckt vor den Kameras legten die beiden im Badezimmer los. Genau das bekam Calvin nun zu sehen oder besser zu hören – und traute erst seinen Ohren kaum! "Ist das Pia? Ist das echt Pia?" Während für die Single-Mädels um ihn rum schon längst klar war, dass Calvins Partnerin gerade fremdgeht, wollte dieser das erst einsehen, als man sie zusammen mit Diogo aus dem Badezimmer kommen sah. "Deine Freundin hat dich gerade betrogen, sie hat ihre Hände an einem anderen Schwanz gehabt. Sie hat die Zunge in einen anderen Mund gesteckt", machte ihm Single-Dame Coco im Anschluss noch einmal klar.

Calvin machte sich kurz nach der Enthüllung allerdings keine Gedanken darum, was Pia und Diogo genau im Badezimmer getrieben haben. Er dachte immernoch darüber nach, dass er seine Freundin mit seinen Taten zum Weinen gebracht hatte: "Guck mal, ich habe mir hier vier fünf Tage Kopf gemacht, wie es ihr geht, mit dem, was ich gemacht habe. Und mir hat sie das Herz gebrochen. Ich habe gehofft, dass sie nicht traurig ist." Für seinen Show-Kollegen Till Adam ist nach den Szenen sogar sicher: Pia und Diogo hatten Sex!

TVNOW Diogo Almeida und Pia Peukmann

TVNOW Szene in der Jungs-Villa bei "Temptation Island"

TVNOW Calvin Kleinen bei "Temptation Island"

