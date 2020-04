Kathrin Menzinger (31) schwebt nicht nur auf Wolke sieben – sie tanzt offenbar auch darauf! Dass die Choreografin von ihrem Beruf komplett erfüllt ist, dürfte nicht erst seit ihrer Zeit bei Deutschlands beliebtem TV-Wettstreit Let's Dance bekannt sein. Immerhin konnte die 31-Jährige jenseits der Show auch einen Weltmeistertitel in den Kategorien Showdance Latein und Showdance Standard einsacken und bewies so immer wieder den hohen Stellenwert ihrer Karriere. Kein Wunder also, dass die Vollblut-Tanzmaus am Welttanztag ganz besondere Zeilen im Netz veröffentlicht!

Der Tag wird am 29. April zelebriert und somit ließ es sich Kathrin am heutigen Mittwoch nicht nehmen, ein paar Worte mit ihrer Instagram-Community zu teilen: "Ich könnte mir ein Leben ohne das Tanzen nicht vorstellen", erklärte die TV-Bekanntheit und beschenkte ihre treuen Follower mit einem ausgewählten Pic! Dazu schrieb sie: "Hier seht ihr mein allerliebstes Tanzfoto dieser Staffel."

Bei dem Bild handelt es sich um eine Aufnahme mit Kathrins Tanzpartner Tijan Njie (28), das tatsächlich bereits in der allerersten Folge der 13. Staffel geknipst wurde: Die Lady in Violett und der Schauspieler gaben einen heißen Tango zum Besten und lieferten sogar die beste Performance des ersten "Let's Dance"-Abends ab!

Getty Images Kathrin Menzinger und Tijan Njie im Februar 2020

Getty Images Tijan Njie and Kathrin Menzinger in der ersten "Let's Dance"-Show 2020

Getty Images Kathrin Menzinger und Tijan Njie in Köln



