Heute Abend entscheidet sich, wer Promis unter Palmen als Gewinner verlassen wird! Woche für Woche sorgten die prominenten Kandidaten für etliche Lacher, aber auch so manchen Aufreger. Besonders die vermeintliche TV-Hetzjagd auf Designerin Claudia Obert (58) überschattet seit einigen Tagen das Unterhaltungsformat. In wenigen Stunden geht die heiß diskutierte Show ein letztes Mal an den Start – doch die Fans wissen schon jetzt, wem sie den Sieg sowie die 100.000 Euro gönnen!

Unangefochten auf Platz eins: Tobias Wegener (27)! Keinem anderen wünschen die 7.005 Teilnehmer einer Promiflash-Umfrage so sehr, das Siegertreppchen zu erreichen. Mit 79,2 Prozent liegt der einstige Love Island-Hottie weit vor seiner Konkurrenz. Immerhin folgt auf dem zweiten Platz – jedoch mit gerade einmal 15,7 Prozent – Tobis Ex-Freundin und Promi Big Brother-Gewinnerin Janine Pink (33). Bronze erhält mit 3,5 Prozent der Stimmen das ehemalige Bachelor-Babe Carina Spack (23).

Dementsprechend bilden Matthias Mangiapane (36) und Bastian Yotta (43) die Schlusslichter. Während der Hot oder Schrott – Die Allestester-Star noch auf ein Prozent kommt, ergattert der Lifecoach lediglich 0,6 Prozent. Ob sich die Hoffnungen des Publikums erfüllen werden? Das seht ihr heute Abend um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Anzeige

SAT.1/Richard Hübner Janine Pink, Teilnehmerin von "Promis unter Palmen"

Anzeige

SAT.1 / Richard Hübner Matthias Mangiapane, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Anzeige

SAT.1 / Richard Hübner Bastian Yotta, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de