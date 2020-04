Ist das wirklich Kylie Jenner (22)? Ob beim Posieren am Strand, beim Relaxen am Pool, beim Kuscheln mit Töchterchen Stormi Webster (2) oder beim Shopping-Bummel – das Styling der Reality-TV-Bekanntheit ist in nahezu jeder Situation perfekt. Jetzt überrascht Kylie ihre Fans allerdings ganz unverhofft mit einer wirklich seltenen Aufnahme von sich. Auf einem Clip im Netz ist sie kaum wiederzuerkennen, denn: Die Beauty zeigt die ungeschminkte Wahrheit...

...und die kann sich durchaus sehen lassen. Auf einem Instagram-Video präsentiert sich die 22-Jährige ihren Followern in einem ganz natürlichen Look. Um die Produkte ihrer eigenen Kosmetiklinie zu bewerben, zeigt die US-Amerikanerin den Fans offenbar die Erfolge ihrer Hautpflege. Ganz ohne Make-up kommen so eine Reihe süßer Sommersprossen und ihre nahezu makellose Haut zur Geltung. Zu dem Ungeschminkt-Video teilt Kylie zudem eine kurze Sequenz, in der sie ein leichtes Tages-Make-up aufgetragen hat.

Dass der TV-Star die aktuelle Isolation dazu nutzt, verschiedene Stylings auszutesten, hatte er bereits vor einigen Tagen deutlich gemacht. "Das Experimentieren mit verschiedenen Make-ups hält mich bei Laune", schrieb Kylie zu einem Bild, auf dem sie sich selbst nach einer Schmink-Session vorm Badezimmer-Spiegel ablichtete.

