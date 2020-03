Kylie Jenner (22) und ihre Schwestern genießen die kalifornische Sonne! Schon in den vergangenen Tagen hatte die junge Unternehmerin ihren Social-Media-Followern eine heiße Show geliefert: In superknappen und aufreizenden Looks hatte die Mama der kleinen Stormi (2) für ihre Community posiert. Die sexy Darbietung ist jedoch noch lange nicht vorbei: Gemeinsam mit ihren Schwestern feierte Kylie jetzt eine ausgelassene Poolparty – und zeigte stolz ihren Bikini-Body!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Brünette am Samstag zahlreiche Videos und Fotos mit ihren Bewunderern, die das feuchtfröhliche Spektakel dokumentieren: In einem knappen braunen Bikini rekelt sich die 22-Jährige gemeinsam mit Halbschwester Kim Kardashian (39) auf einem Foto in der Sonne, in einem Clip posiert sie lasziv mit Khloe (35) vor dem Spiegel. Den wohl freizügigsten Auftritt legte jedoch die Älteste der Schwestern hin: Kourtney (40) präsentierte ihren Körper in einem winzigen Jeans-Bikini, während sie ihren Neffen Psalm West auf dem Arm trägt.

Die sommerliche Party scheint Teil eines echten Mädelstags gewesen zu sein: Am gleichen Abend veröffentlichten die Schwestern anschließend nämlich Videos und Fotos in ihren Storys, in denen sie eine Dragqueen-Show besuchten! Auf der Bühne stand dort unter anderem Violet Chachki, die Siegerin der siebten Staffel von RuPaul's Drag Race.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Bikini, März 2020

Anzeige

Instagram / kyliejenner Khloe Kardashian und Kylie Jenner

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kourtney Kardashian mit Psalm West



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de