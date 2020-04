Happy Birthday Andre Agassi (50)! Der gebürtige Amerikaner gehört dank seiner erfolgreichen Karriere zu den bekanntesten Tennis-Profis der Welt. Mehr als 60 Einzeltitel konnte der in Las Vegas geborene Sportler für sich verbuchen, zahlreiche Grand Slams entschied er für sich. Doch auch mit seinem Privatleben sorgte er häufiger für Schlagzeilen – nicht zuletzt mit seinen stets ausgefallenen Frisuren! Anlässlich seines heutigen 50. Geburtstags blickt Promiflash auf Andres Style-Highlights zurück.

Noch zu Beginn seiner Profi-Laufbahn fiel Andre auf dem Tennisplatz nicht nur mit seiner starken Rückhand auf: Mit seinem buschigen Vokuhila-Cut und seiner starken Brustbehaarung war der Blondschopf der Star des Courts. Und auch seine Outfits konnten sich sehen lassen: So trat der heutige Ehemann von Steffi Graf (50) bei den U.S. Open 1988 beispielsweise in Jeans-Shorts an.

In den folgenden Jahren etablierte Andre dann zahlreiche Hairstyles auf dem Sandplatz: Ob mit Bandana, Stirnband oder Kappe – der Sohn eines Olympia-Boxers setzte seine wallende Haarpracht stets ungewöhnlich in Szene. Mit seiner Frise dürfte er Anfang der Neunziger auch Schauspielerin Brooke Shields (54) um den Finger gewickelt haben: Die beiden waren bis 1999 verheiratet.

1995 folgte für viele Fans der große Schock: Andre rasierte sich seinen Lockenkopf bis aufs Minimum ab – und trug anschließend Stoppelbart und Bürstenschnitt. Wie später herauskam, hatte der Athlet wegen Haarausfall zwischenzeitlich sogar auf ein Haarteil zurückgegriffen. Nach der vollständigen Rasur blieb Andre allerdings der Kurzhaarfrisur treu und wagte sich später sogar an eine komplette Glatze. Diesen Schnitt trägt er bis heute – und kann sich auch ohne Lockenpracht und mit 50 Jahren noch richtig gut sehen lassen.

Getty Images Andre Agassi, ehemaliger Tennis-Profi

Getty Images Andre Agassi bei den U.S. Open im September 1988

Getty Images Brooke Shields und Andre Agassi bei den Golden Globes 1997

Getty Images Steffi Graf und Andre Agassi in Las Vegas 2012



