So sexy präsentiert sich Carmen Geiss (54) selten im Netz! Gerade müssen auch sie und ihre Familie auf große Reisen verzichten und in den eigenen vier Wänden in Saint Tropez bleiben. Diese Zeit nutzen sie allerdings, um entweder das Haus zu putzen oder dieses einfach mal wieder ein bisschen zu renovieren. Dabei packen sogar die vermeintlich verwöhnten Töchter mit an. Zum Wochenende gönnte sich die Millionärs-Gattin dann aber doch ein wenig Erholung – und das im knappen Bikini in der Sonne!

Auf Instagram teilte die Blondine einen heißen Schnappschuss von sich im Bikini und zeigte ihren attraktiven Körper. "Heute werde ich auch mal das Wochenende genießen und aufhören, zu putzen", schrieb sie dazu. Solche Bilder bekommen die Fans von Carmen nicht oft zu Gesicht, weshalb sie vielleicht umso begeisterter sind: "Top Figur" oder "Sehr hübsch" waren nur einige der lieben Kommentare ihrer Follower. Wie so oft gibt es jedoch auch einige Hater, die kein gutes Wort an dem Foto ließen. "Hör bitte auf, deine Fotos zu bearbeiten, das glaubt dir doch kein Mensch", meinte zum Beispiel ein Anhänger. Eine ziemlich harte Unterstellung, wenn man bedenkt, dass die Ehefrau von Robert Geiss (56) regelmäßig Sport treibt, wie sie in einem Promiflash-Interview verraten hat.

Zuletzt konnte man auf ihrem Instagram-Kanal verfolgen, dass auch die 54-Jährige mit der derzeit schwierigen Lage zu kämpfen hat: Sie kann nicht zum Friseur. Kurzerhand griff Robert zur Schere und stellte seine Styling-Qualitäten unter Beweis. Die anfängliche Skepsis wich, nachdem sie ihre neue kürzere Mähne das erste Mal selbst zurechtmachen konnte.

Instagram/carmengeiss_1965 Davina Geiss und Carmen Geiss, März 2020

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss mit ihrer neuen Frisur

Instagram / carmengeiss_1965 "Die Geissens"-Stars Robert und Carmen Geiss



