Möchte Whitney Port (35) einen weiteren Versuch wagen? Der The Hills-Star musste im vergangenen Juli eines der wohl schlimmsten Dinge ertragen, die Eltern durchmachen können. Die Schauspielerin erlitt eine Fehlgeburt, als sie mit dem zweiten Kind in ihrer Ehe mit Tim Rosenman schwanger war. Die beiden haben bereits den gemeinsamen Sohn Sonny. Ob sie jetzt noch ein zweites Baby möchte, weiß die Beauty noch nicht.

Im Podcast von Infertile AF sprach die 35-Jährige offen über die wohl schwerste Zeit in ihrem Leben. Nicht etwa der Umgang mit den Emotionen rund um die Fehlgeburt stellte das Ehepaar vor eine Herausforderung, sondern vielmehr die Frage, ob Nachwuchs für Whitney und Tim jetzt noch in Frage kommt. "Ich weiß, dass er wirklich ein zweites Kind will. Aber ich weiß es nicht", erklärte sie im Gespräch.

Die Beziehung zwischen den beiden sei durch die Situation deutlich stärker geworden und habe sie näher zusammengebracht. Tim sei immer an der Seite der Reality-TV-Darstellerin gewesen: "Wie er sich um mich gekümmert hat und wie er auch emotional für mich da war, das war wirklich erstaunlich", schwärmte das Model über ihren Liebsten.

Instagram / whitneyeveport Whitney Port mit ihrem Mann Tim und Sohn Sonny

Getty Images Whitney Port im September 2019

Getty Images Whitney Port und Tim Rosenman im November 2018



