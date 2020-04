Cedric Beidinger hat gerade keine leichte Zeit im Big Brother-Container! Das Fitnessmodel eckt mit seiner offenen Art bei vielen Hausbewohnern an. Deshalb haben ihn seine Mitbewohner erneut auf die Abschussliste gesetzt. Einige TV-Insassen werfen ihm vor, eine Show abzuziehen. Auch als es zum Schafsmilch-Eklat kam, wurde er irrtümlich von den anderen als erster unter Verdacht gestellt. Zwar versucht der 26-Jährige, in solchen Situationen nicht die Fassung zu verlieren, dennoch flossen in den vergangenen Wochen immer mal wieder die Tränen. Nun hat Cedrics guter Kumpel Promiflash verraten, wie es in ihm gerade wirklich aussehen muss!

Seit seiner Kindheit ist Cedric mit dem ehemaligen Prince Charming-Beau Robin Eichinger (27) befreundet. Die beiden kennen sich in- und auswendig. Der einstige DSDS-Schnuckel weiß daher auch, wie es Cedric aktuell geht: "Cedric hatte es bisher bei 'Big Brother' nicht leicht, da sich von Beginn an viele gegen ihn verschworen haben. Cedric mag vielleicht eine harte Schale haben, aber einen ganz weichen Kern, und es trifft ihn natürlich sehr hart, dass so über ihn gesprochen wird", offenbarte der TV-Star Promiflash. Vor allem das Fehlen einer Bezugsperson in den vergangenen Monaten soll ihm zu schaffen machen. "Das sorgt auf lange Sicht dafür, dass man sich ungewollt einen Schutzpanzer aufbaut, der sich leider manchmal auch nicht so sympathisch äußert. [...] Echt schade, ihn manchmal so geknickt zu sehen", fasste Robin seine Einschätzung zusammen.

Auch wenn Cedric aktuell auf der Nominierungsliste steht und möglicherweise am Montag das Haus verlassen könnte, glaubt Robin, dass er genau jetzt noch mal seinen sportlichen Kampfgeist zum Einsatz bringen und Gas geben wird. Und falls er doch nicht ins Finale kommt, kann sich der Mainzer immerhin auf seine Crew um Robin freuen, die ihn schon sehnsüchtig erwartet.

Sasha Ivanov / Instagram/cedricbigbrother Cedric Beidinger und Robert Eichinger

Sat.1 Cedric und Gina bei "Big Brother"

Instagram / robineichinger Musiker Robin Eichinger



