Es gibt Nachschub für alle tanzbegeisterten Zuschauer! Am 22. Mai läuft die letzte Folge der diesjährigen Let's Dance-Staffel. Dann steht fest, wer "Dancing Star 2020" ist und die Nachfolge von Vorjahressieger Pascal Hens (40) antreten wird. Damit der Abschied von der Show nicht allzu schwer fällt, gibt es noch ein besonderes Schmankerl für alle Fans des Formats: Eine Woche nach dem Finale läuft eine Extrafolge. In einem Special treten die Profis erneut gegeneinander an!

Die große Profi-Challenge lief vergangenes Jahr zum ersten Mal und wird Ende Mai wiederholt, wie RTL nun bekannt gab. 2019 überzeugten Ektarina Leonova und Massimo Sinató (39) die Zuschauer mit ihrem Tango Argentino am meisten und wurden zu den Siegern gekürt. Als Gewinn durfte sich Massimo zu Beginn der aktuellen Staffel seine Promi-Partnerin selbst aussuchen. Ob die diesjährigen Gewinner denselben Bonus bekommen, ist noch nicht bekannt. Auch welche Profis antreten werden, wurde bislang nicht publik gemacht. Sicher ist nur, dass wie gewohnt Daniel Hartwich (41) und Victoria Swarovski (26) als Moderatoren durch den Abend führen werden.

Aber erst einmal muss natürlich der "Let's Dance"-Sieger ermittelt werden. Im Rennen sind noch Moritz Hans, Laura Müller (19), Luca Hänni (25), Ilka Bessin (48), Lili Paul-Roncalli (21) und Tijan Njie (28). Proftänzerin Ekat hat schon ihre drei Favoriten: Sie sieht Luca, Tijan und Lili ganz vorne.

TVNOW / Stefan Gregorowius Victoria Swarovski und Daniel Hartwich bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Der Profi-Cast von "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Victoria Swarovski, Moderatorin von "Let's Dance"



