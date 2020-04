In den vergangenen Wochen jagte ein Shitstorm den nächsten: Nachdem Bastian Yotta (43) die Zuschauer des Reality-Formats Promis unter Palmen mit heftigen Mobbingattacken gegen seine TV-Kollegen schockiert hatte, tauchte ein älteres Video auf, in dem der Lifecoach sexistische Aussagen machte. Doch damit nicht genug: Zuletzt wurde dem Wahl-Amerikaner auch noch Tierquälerei vorgeworfen. Zahlreiche Aufschreie wurden daraufhin laut, man solle ihm keine Plattform mehr bieten. RTL zog folgende Konsequenz: Yotta solle ab sofort nicht mehr in Sendungen zu sehen sein. Doch daran hielt sich der Sender offenbar nicht so ganz...

Vergangenen Mittwoch – rund zwei Wochen, nachdem RTL versprochen hatte, dass der Selfmade-Millionär in keinem Format mehr zu sehen sein würde – hatte Bastian einen Auftritt in Marco Schreyls (46) RTL-Talkshow per Live-Schalte. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ging es daraufhin heiß her. Sogar die Konkurrenz ging auf RTL los: "Versprochen gebrochen. Oder war das gar nicht der feine Herr Yotta gerade?", ätzte ProSieben. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: "Jetzt lasst doch mal die Kirche im Dorf." Man habe Yotta in dem Talk lediglich die Chance gegeben, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. "Dazu stehen wir auch. Wir planen sicher keine Formate mit ihm", versprach RTL – erneut.

Auch den Zuschauern ist Yottas erneuter Auftritt im TV natürlich nicht entgangen. Einige von ihnen werfen RTL nun Wortbruch vor: "Sorry, aber ihr habt einfach gelogen! Dieser Typ darf einfach nicht mehr ins Fernsehen. Schluss!", lauten die harten Worte eines Twitter-Nutzers. Wie seht ihr das: War es in Ordnung, Yotta noch mal zu Wort kommen zu lassen oder wurde das Versprechen damit gebrochen? Stimmt ab!

Instagram / yotta_university Bastian Yotta, Kandidat bei "Promis unter Palmen"

SAT.1 / Richard Hübner Bastian Yotta, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Instagram / yotta_university Ex-Dschungelcamp-Bewohner Bastian Yotta



