Von Eifersucht ist hier absolut keine Spur! Seit einigen Jahren spielt Timur Ülker (30) bei der Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" den attraktiven Nihat. Dabei gehört zu seiner Rolle nicht nur einiges an Drama, sondern auch ganz viel nackte Haut. Immer wieder zeigt sich der Schauspieler in der Serie mit freiem Oberkörper oder präsentiert sich sogar komplett entblößt. In einem Interview verrät der 30-Jährige jetzt, wie seine Freundin Caroline mit diesen freizügigen Aufnahmen umgeht!

Zum großen Jubiläum der beliebten Vorabend-Serie strahlte RTL das Special "7.000 Folgen GZSZ – Die Stars hautnah" aus. Dabei kam heraus, dass Timur mit am häufigsten nackt in der Sendung gezeigt wird. Am Set machten sich seine Kollegen schon darüber lustig und rechneten jeden Moment damit, dass er wieder einmal entkleidet vor ihnen steht. Doch was sagt Timurs Liebste dazu? Sie hat damit offenbar überhaupt kein Problem, eher im Gegenteil: "Er kann es sich ja erlauben." Bei einigen der freizügigen Szenen musste Caro wohl sogar lachen!

Der Musiker und vor allem sein durchtrainierter Körper kommen bei den Fans sogar so gut an, dass diese ihm schon öfter mal Geld für seine Unterwäsche geboten haben: Ganze 1.000 Euro hätte er mit diesem einfachen Nebenjob verdient.

Instagram / timuruelker Timur Ülker im Januar 2020

Instagram / timuruelker Timür Ülker, Iris Mareike Steen, Anne Menden, Thomas Drechsel und Niklas Osterloh

Instagram / timuruelker Timur Ülker, deutscher Schauspieler



