Lachen verloren: Aline Jost trennte sich von krankem Mann

Für Aline Jost war das nicht einfach. Die Schauspielerin und ihr Partner Garrit hatten sich 2018 das Jawort gegeben. Kurz darauf erblickte ihre Tochter Louana das Licht der Welt. Doch im Sommer 2022 folgte der große Schock: Der Mann der "Krasse Schule"-Darstellerin wurde zwölf Tage ins künstliche Koma versetzt, da eine Erkrankung seines Zentralnervensystems festgestellt worden war. Die Folge: Er konnte sich nicht mehr bewegen. Die Gesamtsituation hat Aline und Garrits Ehe so sehr belastet, dass sie sich voneinander trennten.

"Ich habe ihn täglich besucht. Die Ärzte sagten, er kann wahrscheinlich nie wieder laufen", berichtet die 31-Jährige Bild. In der Reha habe sich Garrit nach und nach wieder zurück ins Leben gekämpft und laufen gelernt, weshalb er im Oktober 2022 bereits nach Hause durfte. Von da an habe seine Frau mit ihm trainiert und sich um ihn gekümmert. "Viele haben mir gesagt: Man erkennt dich nicht mehr wieder. […] Die Gesamtsituation hat mich in ein Loch gezogen. […] Ich habe mich selbst nicht wiedererkannt. Mir fehlte das gemeinsame Lachen, die Nähe, wie es früher war", erklärt sie und fügt hinzu, dass das im vergangenen März für ihre Trennung gesorgt habe.

Dennoch bedeutet das nicht das endgültige Ende für Aline. "Natürlich fahre ich noch mit ihm zum Arzt. Ich werde weiter alles für ihn machen", versichert die Mama einer Tochter und betonte, dass Garrit schließlich nichts für die Situation könne und sie ihm deshalb nie Vorwürfe machen würde.

Anzeige

Instagram / aline_jost_diraimondo Aline Jost, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / aline_jost_diraimondo Aline Jost und ihr Mann Garrit

Anzeige

Instagram / aline_jost_diraimondo Aline Jost im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de