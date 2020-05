Josephine Welsch (27) gibt einen kleinen Einblick in die Geburt ihrer Zwillinge. Die ehemalige Laiendarstellerin durfte sich vor zwei Wochen über erneuten Nachwuchs freuen: Sie brachte Twins zur Welt! Bislang bezauberte sie ihre Fans mit süßen Schnappschüssen ihrer Lieblinge – und einem kleinen Update, wie sie ihren neuen Alltag meistert. Obwohl ein ausführlicher Geburtsbericht erst in ein paar Tagen folgen soll, gab die Blondine jetzt schon ein Mini-Update, wie dieser besondere Moment abgelaufen ist!

Auf ihrem Instagram-Account offenbarte die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin, dass sie ihre Kinder am Ende der 40. Schwangerschaftswoche entbunden hat. "40 +1 haben die beiden sich auf den Weg gemacht von ganz alleine, ohne dass die Medizin eingreifen musste", erklärte die Beauty. Josephine hatte es damals auch wohl im Gefühl, dass ihre Kids bald kommen werden – denn eine Nacht zuvor hat sie Sohnemann Tristan zu ihrer Mama gebracht. "Und zack gleich am nächsten Morgen ging es los, um sechs Uhr wurde ich wach, weil meine Fruchtblase geplatzt ist, überhaupt nicht so wie im Fernsehen mit einem riesigen Wasserfall. Eher ein kleines Tässchen", fasste sie das Ereignis zusammen.

Besonders beeindruckt war die 27-Jährige dann auch vom Gewicht ihrer Lieblinge: "3575 Gramm und 3655 Gramm beide 52 Zentimeter lang, wie hat das bitte in meinen Bauch gepasst?", fragte sich die Freundin von Robert Dallmann auf Insta. Ihren enormen Twin-Babybauch lichtete die TV-Bekanntheit während ihrer Schwangerschaft für ihre Fans ab – über 120 Zentimeter Bauchumfang hatte ihre Körpermitte am Ende.

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch und ihr Partner Robert "Wolf" Dallmann im März 2020

Instagram / josephine_welsch Josephine Welschs Zwillinge im April 2020

Instagram / josephine_welsch Josphine Welsch während ihrer Zwillingsschwangerschaft

