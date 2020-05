Diese The Masked Singer-Indizien hätten Sonja Zietlow (51) verraten können! Seit Dienstag wissen die Fans der Kostümshow: Die Dschungelcamp-Moderatorin tummelte sich wochenlang unter der niedlichen Häschenverkleidung. Zwar hatten Rea Garvey (46) und Ruth Moschner (44) Sonja schon unter dem Kostüm vermutet. Bis zuletzt war aber auch immer wieder der Name Martina Hill (45) gefallen, was an den trotz allem verwirrenden Indizien lag. Sonja konnte jedoch einige ihrer Hinweise selbst deuten.

"Teilweise waren die sehr versteckt. Das musste man mir an der Stelle dann eröffnen", gab Sonja gegenüber Promiflash zu. Andere Hinweise hätten sie aber schon verraten können, "wie zum Beispiel in meinem Hasen-Zimmer im Fenster das Wagenrad von meiner Casita." Auch eine Shabby-Kommode, wie sie in einer Szene gezeigt wurde, habe sie selbst besessen. Dabei habe besonders ein Indiz ganz deutlich für sie gesprochen, fand die 51-Jährige: "Der Stern an der Tür ist doch der Dschungelstern. Das war ganz lustig."

Fand Sonja die Hinweise, die vom Sender gestreut wurden, zu knifflig? Nein! "Die Produktion gibt sich natürlich Mühe, damit es bis zum Schluss spannend bleibt und ich finde, die haben das toll gemacht", resümierte die Blondine nach der finalen Show im Promiflash-Gespräch.

