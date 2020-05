Sie können es einfach nicht lassen! In der heutigen Folge von "Denn sie wissen nicht, was passiert" treten Oliver Pocher (42) und Michael Wendler (47) als Team gegen Günther Jauch (63) und Barbara Schöneberger (46) an. Für alle, sowohl Zuschauer als auch das gegnerische Team, war es eine echte Überraschung, den Comedian und den Sänger nach ihrem großen TV-Duell im März noch einmal zusammen in einer Sendung zu sehen. Trotz ihrer Aussprache können die beiden es nicht lassen, sich ab und zu ein paar spitze Worte zuzuwerfen!

Gleich zu Beginn der Show konnte sich Oli einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. Er selbst fuhr mit einem Dreirad ins Studio, während der Wendler auf einem Motorrad erschien: "Aus dem finanziellen Gesichtspunkt hätte ich mit dem Motorrad kommen können", stichelte der Pocher. Der "Egal"-Interpret ließ solche Kommentare natürlich nicht auf sich sitzen und schoss ebenfalls fleißig zurück – doch Spitzen-König Oli haute immer einen mehr raus! Im zweiten Spiel sollten die Kandidaten immer gleichzeitig ein Wort zu einem Oberbegriff sagen: Als die beiden einen männlichen Vornamen ausrufen sollten, entschieden sie sich für "Michael" – eine perfekte Vorlage für den Komiker: "Du bist so selbstverliebt, dass du deinen Namen immer nennen musst, daher wusste ich das auch."

Doch auch die Verlobte des Schlagersängers bleibt von den fiesen Spitzen nicht verschont. Als sich das gesamte Team im Live-TV Pizza bestellt, ruft Oli provokant ins Telefon: "Für die Laura noch ein Pinocchio-Eis oder einen Kinderteller?"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Michael Wendler bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!", 2020

Anzeige

Actionpress/ Christoph Hardt / Future Image Oliver Pocher bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!"

Anzeige

Getty Images/Florian Ebener; Joshua Sammer Collage: Oliver Pocher, Laura Müller und Michael Wendler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de