Gibt es etwa eine Fortsetzung im Duell zwischen Oliver Pocher (42) und Michael Wendler (47)? Erst Anfang März kam es zwischen dem Komiker und dem Schlagersänger zu einem öffentlichen Showdown im TV: Beim Live-Duell "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" trugen die beiden Männer ihre Streitigkeiten vor dem Publikum aus und beendeten ihren Zoff sogar mit einem freundschaftlichen Wangen-Bussi. Jetzt tritt das Duo erneut gemeinsam vor die Kamera – doch dieses Mal anscheinend als Team!

Den ganzen Tag über ließ Oli die Gerüchteküche im Netz ordentlich brodeln. Kurz vor Beginn der RTL-Spielshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" sorgte der Entertainer dann in seiner Instagram-Story für Klarheit: Er und sein einstiger Rivale Micha werden gemeinsam im Prime-Time-Format auftreten. Welche Rolle sie dort genau übernehmen ist allerdings noch unklar, doch soviel scheint sicher zu sein – sie wollen die drei Moderatoren Günther Jauch (63), Thomas Gottschalk (69) und Barbara Schöneberger (46) überraschen! "Mit dem Oli schon wieder in einer Sendung zu sein, ist fast schon egal", scherzte der Sänger voller Vorfreude.

Für ihren Auftritt scheinen sich die beiden Männer bereits im Voraus bestens vorbereitet zu haben und kleiden sich sogar im Partnerlook: Sowohl Oli als auch der Wendler tragen ein "Egal"-Shirt.

Getty Images Oliver Pocher bei der "Collide"-Premiere in Köln im August 2016

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Schlagerstar

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin



