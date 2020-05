Was sagt uns das Verhalten von Prinzessin Charlotte (5)? Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) begeisterten ihre Follower vor einigen Tagen mit einem süßen Video, in welchem sie vor die Haustür treten und applaudieren. Auch ihre kleine Tochter ist mit im Bild und klatscht fleißig mit ihrer Familie in die Hände. Eine Spezialistin für Körpersprache hat sich die Aufnahmen genau angeschaut und deutet ihr Auftreten vor der Kamera!

"Charlotte wird sicher zu einer starken, durchsetzungsfähigen Frau erzogen", äußert Alison Ward gegenüber Express überzeugt. Der Mini-Royal hätte sich in dem Video selbstbewusst in die vorderste Reihe gestellt. "Das Königspaar lehrt sie auf jeden Fall, wie wichtig es ist, eine Arbeit zu Ende zu führen und sie gut zu machen, um der Nation zu dienen", erklärt die Fachfrau. An einem Punkt schaut Charlotte über ihre Schulter zu ihren Liebsten – nach Alison Wards Auffassung, um zu schauen, ob alle es ihr gleich tun und applaudieren.

Die Zweitälteste von William und Kate ist nun schon fünf Jahre alt. Ihren Geburtstag am 2. Mai verbrachte sie aufgrund der aktuellen Lage auf besondere Art und Weise: Wie ein Insider gegenüber The Mirror ausgeplaudert hatte, feierte die Schülerin mit ihrer Familie und ihren Freunden via Videokonferenz.

Getty Images Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate, Dezember 2019

Getty Images Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William

James Whatling / MEGA Prinz George und Prinzessin Charlotte



