Sie hat ihre Prüfungen mit Bravour bestanden! Mirja du Mont (44) kennen die meisten als Schauspielerin und Moderatorin. Nun probiert sie sich aber noch einmal in einem etwas anderen Berufszweig aus: Sie entschied sich vor einiger Zeit dazu, eine Ausbildung in Fachkosmetik und Visagistik zu beginnen. Diese hat sie nun mit herausragenden Leistungen bestanden. Darüber freute sie sich sehr und verriet in einem Interview, woher die Idee zu dieser Neuorientierung kam.

Auf Instagram teilte die Beauty ihren Fans mit einem Foto mit, dass sie endlich den Prüfungsstress hinter sich habe: "So megaplatt aber wirklich glücklich, dass ich meine Prüfung zur Diplom-Kosmetikerin und -Visagistin geschafft habe." Mit spot on news sprach die 44-Jährige bereits Anfang des Jahres über ihre Ausbildungszeit, die aufgrund der aktuellen Lage zuletzt nur noch online stattfand. Für den praktischen Teil ihrer Prüfung holte sie sich dann ein wenig Verstärkung dazu: Ihre beiden Kinder mussten "als Modelle herhalten".

Doch das ist nicht das erste Mal, dass Mirja einen neuen Karriereweg einschlägt: Bevor sie in der Medienbranche Fuß fasste, machte die Blondine eine Ausbildung zur veterinärmedizinisch-technischen Assistentin und studierte Psychologie sowie Sozialwissenschaften.

Anzeige

Instagram/mirja_du_mont Mirja du Mont, September 2019

Anzeige

gbrci / Future Image / ActionPress Mirja du Mont und Tochter Tara

Anzeige

Getty Images Mirja du Mont, August 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de