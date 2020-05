Kevin Zegers (35) ist stolz auf sich: Er hat seit neun Jahren keinen Alkohol mehr angerührt! Lange hatte der einstige Gossip Girl-Star mit seiner Sucht zu kämpfen. Immer wieder versuchte er, dem Konsum abzuschwören. Mehrfach nahm er professionelle Hilfe in Anspruch, doch erst beim dritten Anlauf sollte es fruchten. Inzwischen ist der Schauspieler trocken und das hat er offenbar besonders einer Person zu verdanken: Seiner Frau Jamie.

Via Instagram teilte Kevin mit: "Heute vor neun Jahren hat meine Frau das Ruder in die Hand genommen. Zum dritten Mal. Das letzte Mal." Dass sie ihm in dieser schwierigen Phase weiterhin den Rücken gestärkt hat, bedeutet dem 35-Jährigen alles: "Ich bin so dankbar, dass sie mich nie aufgegeben hat. Ich hoffe, ich lebe fortan ein Leben, auf das sie stolz ist. Ohne sie wäre ich nicht am Leben!"

Kevin geht sehr offen mit seiner einstigen Abhängigkeit um. Sogar die Töchter des gebürtigen Kanadiers wissen, dass ihr Papa in der Vergangenheit zu viel getrunken hat. In einem Insta-Video nennen die Zwillinge ihn sogar einen "Alkoholiker" – wofür der frühere Serien-Darsteller im Netz ziemlich scharf kritisiert wurde.

Getty Images Kevin Zegers und Jaime Feld

Getty Images Kevin Zegers, Schauspieler

Instagram / kevinzegers1984 Jaime Feld, Kevin Zegers und ihre beiden Töchter



