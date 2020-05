Jorge Gonzalez (52) sorgte bei Let's Dance schon mit so manchem Hairstyle für fragende Blicke. Ob XXL-Kugeln oder Mopp-Frisur – bei dem gebürtigen Kubaner gab es schon einige modetechnische Kunstwerke zu sehen. Am Freitag stellte Jorge wieder einmal seinen Fashion-Wagemut unter Beweis und zeigte: In Sachen Styling kennt er keine Grenzen. Er trug in der Show eine beeindruckende Menge an Büroklammern auf dem Kopf.

"Jorge hat gleich sein Homeoffice mitgebracht", witzelte Moderator Daniel Hartwich (41) während der Live-Sendung. Und auch die Fans vor den heimischen Mattscheiben konnten sich beim Anblick von Jorges "interessanter" Frisur ein paar Scherze nicht verkneifen. Der ehemalige Germany's next Topmodel-Coach nahm es gelassen und teilte die Reaktionen sogar in seiner Instagram-Story. "Wenn die Friseure geschlossen haben, das Geschäft für Bürobedarf aber offen hat", schrieb einer seiner Follower zu dem Look.

Auch die Promis kommentierten fleißig unter einem Instagram-Bild, auf dem Jorge seinen Klammer-Style selbstbewusst präsentiert. "Jetzt weiß ich, wo der Inhalt meiner oberen Schublade am Schreibtisch geblieben ist", amüsierte sich TV-Moderator Marco Schreyl (46). Und The Masked Singer-Star Ruth Moschner (44) betonte, sie bräuchte Jorge unbedingt in ihrem Homeoffice.

TVNOW / Stefan Gregorowius "Let's Dance"-Moderator Daniel Hartwich

Instagram / jorgechicaswalk "Let's Dance"-Juror Jorge Gonzalez im Mai 2020

Getty Images Moderator Marco Schreyl



