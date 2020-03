Jorge Gonzalez (52) hat heute wiedermal den Frisuren-Vogel bei Let's Dance abgeschossen! Der Choreograf ist seit mittlerweile sieben Jahren als Juror fester Bestandteil der beliebten Tanz-Sendung. Und neben Motsi Mabuse (38) und Joachim Llambi (55) sticht er in Sachen Styling gern mal hervor – während seiner TV-Laufbahn überrascht er immer wieder mit außergewöhnlichen Frisuren. Und auch in der fünften Folge ließ sich der 52-Jährige etwas Besonderes einfallen: Die Zuschauer erinnern seine heutigen Haare sogar an einen viereckigen Wischmopp!

Mit einer quadratischen XXL-Perücke betrat Jorge heute die TV-Bühne und eins dürfte feststehen: Den Sicherheitsabstand von 1,50 Metern, der in der momentanen weltweiten Lage eingehalten werden muss, kann er mithilfe seiner Frisur ganz leicht gewährleisten! Dazu kombinierte das Jury-Mitglied ein orange-schwarzes Sakko und eine auffällig pinke Hose – damit sorgte er womöglich für den bisher ausgefallensten Look der aktuellen "Let's Dance"-Staffel.

Auch die Twitter-User konnten sich etliche Kommentare zum Style nicht verkneifen: "Jorge, die lebende Waschanlage" und "Jorge! Was ist da passiert?", wunderten sich nur zwei von vielen Usern. Was haltet ihr von der Frisur des gebürtigen Kubaners? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Jorge Gonzalez bei der neunten "Let's Dance"-Show

Instagram / jorgechicaswalk Jorge Gonzalez bei "Let's Dance"

Getty Images Jorge Gonzalez im Juni 2019 beim "Let's Dance"-Finale



