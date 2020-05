Endlich bestätigt Lea Michele (33) ihre Schwangerschaft selbst! 2017 lernte die Schauspielerin ihren Partner Zandy Reich kennen und lieben. Schon seit einigen Tagen kursierten die Gerüchte, dass das Paar ein gemeinsames Kind erwarten soll. Zu den Spekulationen um die möglichen anderen Umstände äußerten sich die Glee-Bekanntheit und der Unternehmer nicht – bis jetzt: Im Netz präsentiert die werdende Mutter nun stolz ihren Babybauch!

"So dankbar", schrieb Lea zu ihrem aktuellen Beitrag via Instagram. Der Schnappschuss zeigt die 33-Jährige in einem blauen Blümchenkleid im Garten posieren. Trotz strahlendem Lächeln im Gesicht zieht die Beauty alle Blicke auf ihre Bauchmitte: Schützend hält die Bald-Mama ihre Hände um die pralle Wölbung, die nun alle vorhergehenden Spekulationen einer Schwangerschaft bestätigt.

Auch die Follower der dunkelhaarigen Schönheit sind von den offiziellen Baby-News völlig aus dem Häuschen. Sogar prominente Anhänger wie Schauspielerin Emma Roberts (29) und Sängerin Ashley Tisdale (34) sprachen Lea und ihrem Liebsten in den Kommentaren ihre Glückwünsche aus.

Instagram / leamichele Lea Michele und Zandy Reich im April 2020

Instagram / leamichele Lea Michele, Schauspielerin

Getty Images Emma Roberts, Schauspielerin

Hättet ihr gedacht, dass die Schwangerschafts-Gerüchte stimmen? Klar! Nein, ich war überrascht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



