Bei Jamie Otis geht es langsam so richtig rund! Nach einer Fehlgeburt im Jahre 2019 konnten sich die Married at First Sight-Teilnehmerin und ihr Mann Doug Hehner über eine erneute Schwangerschaft freuen. Mittlerweile ist die 33-Jährige tatsächlich schon fast in der letzten Woche vor dem errechneten Geburtstermin angekommen. Kurz vor der Entbindung ist es demnach höchste Zeit, endlich die letzten Details zum Baby auszuplaudern!

Auf ihrem Instagram-Account gab Jamie nun ihr vermutlich letztes Schwangerschaftsupdate: "38. Woche und wir haben endlich einen Namen. Hayes Douglas Hehner bekommt all diese Küsse von seiner großen Schwester", schreibt die bald zweifache Mutter zu dem Bild, das sie mit ihrer erstgeborenen Tochter zeigt. Offenbar haben die stolzen Eltern zwischen Hayes und Hendrix geschwankt, ersterer Name habe sich dann aber einfach richtig angehört. Der zweite Vorname des ungeborenen Babys, Douglas, komme von seinem Vater und Großvater.

In dem Social-Media-Beitrag verkündete Jamie auch den offiziellen Entbindungstermin: Wenn alles nach Plan läuft, soll der Kleine am 11. Mai das Licht der Welt erblicken. Dabei sei eine Hausgeburt geplant. Bleibt also abzuwarten, ob Hayes bis dahin abwartet oder seine Eltern schon zuvor mit seiner Ankunft überrascht.

Instagram / jamienotis Jamie Otis, Henley und Doug Hehner

Instagram / jamienotis Jamie Otis und ihre Tochter Henley

Getty Images Jamie Otis und Doug Hehner



