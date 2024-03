"Gleich zwei!": TV-Sternchen Jamie Otis erwartet Zwillinge

Jamie Otis (37) darf sich gleich doppelt freuen! Die US-amerikanische TV-Persönlichkeit verkündet jetzt voller Stolz, dass sie Zwillinge erwartet. Gegenüber People schwärmt die ehemalige "Married at First Sight"-Kandidatin in den höchsten Tönen von ihrem doppelten Babyglück. "Ich wollte schon immer Mama von Zwillingen sein", betont die Frau von Doug Hehner und fügt hinzu: "Gleich zwei! Wir sind überglücklich – und auch ein bisschen ängstlich." Ihre Tochter Henley Grace und ihr Sohnemann Hendrix Douglas dürfen sich also schon bald über zwei kleine Geschwisterchen freuen.

Die Reise zum erneuten Babyglück war für Jamie und Doug aber alles andere als leicht. Rund drei Jahre lang probierte das TV-Paar vergeblich, erneut schwanger zu werden. Zuvor hatten die beiden mehrere Fehlgeburten verkraften müssen. "Nach mehr als drei Jahren des Versuchens hätten wir gar nicht begeisterter sein können, als wir herausfanden, dass ich endlich wieder schwanger bin und die Schwangerschaft gut verläuft", freut sich die Vierfach-Mama in spe gegenüber dem Magazin. Außerdem fasst sie zusammen: "Es war ein langer Weg bis hierher. Aber ich glaube wirklich, dass alles in Gottes perfektem Timing geschieht."

Jamie und Doug gehen bereits seit über zehn Jahren Hand in Hand durchs Leben. Die gelernte Krankenschwester und ihr Gatte lernten sich 2014 im Rahmen der ersten Staffel von "Married at First Sight" – der US-Version von Hochzeit auf den ersten Blick – kennen und lieben. Aus dem TV-Experiment entwickelte sich eine langjährige Ehe und die beiden mauserten sich auch vor den Kameras zum Vorzeigepaar. Beispielsweise gewährten sie in dem Spin-off "Married at First Sight: The First Year" weitere Einblicke in ihre Beziehung.

Instagram / jamienotis Doug Hehner, Jamie Otis und ihre Kinder, 2023

Getty Images Doug Hehner und Jamie Otis, "Married at First Sight"-Paar

