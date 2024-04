Zwillinge: Jamie Otis verrät Geschlecht ihres zweiten Babys

Jamie Otis (37) verrät das Geschlecht ihres zweiten Babys! Im Februar plauderte die "Married at First Sight"-Bekanntheit aus, dass sie erneut schwanger ist. Kurz darauf dann die Überraschung: Sie und ihr Mann Doug Hehner erwarten Zwillinge. Bisher wussten sie allerdings nur das Geschlecht von einem der beiden Wonneproppen. Das ändert sich aber nun: In einem YouTube-Video teilen sie nun das Geschlecht von Baby Nummer zwei mit: "Letztes Wochenende, am 20. April, haben wir herausgefunden, dass sie beide Jungen sind. Ich kann nicht glauben, dass wir zwei kleine Jungen in unserer Familie haben! Ihre große Schwester hoffte auf ein Mädchen, aber ihr großer Bruder vermutete zwei Jungen!"

Doch obwohl sich Töchterchen Henley eine Schwester gewünscht hat, scheint die Enttäuschung über zwei kleine Brüder nicht sonderlich groß zu sein: Wie Jamie und Doug ausplaudern, können sie die Geburt ihrer beiden Sprösslinge gar nicht mehr erwarten und fiebern dem Tag der Entbindung entgegen: "Unsere ganze Familie freut sich riesig darauf, sie diesen Herbst kennenzulernen. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir sie nennen wollen."

Hinter den TV-Stars liegt ein harter Weg: Seit mehr als drei Jahren hatten sie versucht, erneut schwanger zu werden – die Ärzte hatten ihnen sogar prognostiziert, dass sie so gut wie keine Chancen auf ein weiteres Kind haben. Im Februar verkündete Jamie dann aber wider Erwarten die frohe Botschaft. "Ich bin endlich schwanger! Ich möchte es von den Dächern schreien", jubelte sie auf Instagram. Nur wenige Tage später folgte dann die nächste Überraschung: Jamie und Doug machten öffentlich, dass sie sich über Zwillinge freuen dürfen!

Instagram / doughehner Doug Hehner und Jamie Otis, TV-Bekanntheiten

Getty Images Doug Hehner und Jamie Otis, "Married at First Sight"-Paar

