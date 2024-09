"Married at First Sight"-Jamie und Dougs Zwillinge sind da

Jamie Otis (38) und Doug Hehner lernten sich bei "Married at First Sight" kennen und lieben. Seit dem Frühjahr wissen ihre Fans, dass die beiden Zwillinge erwarten, und nun ist es so weit: Am Mittwochabend durften die beiden Realitystars ihre kleinen Sprösslinge begrüßen. Gegenüber People verraten die glücklichen Eltern, dass die zwei Jungs nur wenige Minuten nacheinander auf die Welt kamen. Nachdem Hawkins Tyler auf die Welt gekommen war, gab es bei Huxley James einige Komplikationen: Bei ihm hatte sich die Nabelschnur um den Hals gewickelt, allerdings erholte er sich davon schnell und ist nun auch gesund und munter.

Das TV-Pärchen teilt auch ein paar Fotos mit dem Magazin. Auf einem Schnappschuss ist zu erkennen, wie der stolze Papa seine Söhnchen auf der Brust hält, während sie sich mit geschlossenen Augen an ihn kuscheln. Auch Jamie genießt auf einem Bild die ersten Momente mit ihren jüngsten Kindern – die Erleichterung über die überstandene Geburt ist ihr darauf ins Gesicht geschrieben.

Doug und Jamie werden in den kommenden Monaten mehr Einblicke in ihr turbulentes Familienleben auf ihrem YouTube-Kanal geben. Auch die Ankündigung ihrer Schwangerschaft teilte das Pärchen dort mit seinen Fans. "Ich bin schwanger. Nach drei Jahren bin ich endlich schwanger", offenbarte die Blondine und fügte hinzu: "Ich stehe ein bisschen unter Schock, ich kann es wirklich nicht glauben."

Anzeige Anzeige

Instagram / jamienotis Jamie Otis und Doug Hehner vor der Geburt ihrer Zwillinge

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Otis im März 2019 in New York City

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige