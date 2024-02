Nach jahrelangen Versuchen: TV-Star Jamie Otis ist schwanger

Was für schöne Nachrichten! In der Sendung "Married at First Sight" hatten sich Jamie Otis und Doug Hehner kennen und lieben gelernt. Das Paar hatte sich im Jahr 2014 das Jawort gegeben. Im Laufe ihrer Ehe durften die beiden ihre Tochter Henley und ihren Sohn Hendrix auf der Welt begrüßen. Doch schon bald wird die Familie um ein Mitglied vergrößert, denn: Jamie ist wieder schwanger!

Das verkündet die Influencerin auf Instagram. "Ich bin endlich schwanger! Ich möchte es von den Dächern schreien", schreibt sie voller Freude. Hinter den beiden liegt ein langer Weg – Jamie und Doug versuchen bereits seit über drei Jahren, erneut schwanger zu werden. Die Schwangerschaft kommt für die beiden unerwartet. Eigentlich hatten Ärzte dem TV-Star prognostiziert, so gut wie keine Chancen auf ein weiteres Kind zu haben. "Gott bewirkt Wunder, wenn du glaubst", zeigt sich die 37-Jährige dankbar.

Die Fans sind von den süßen Neuigkeiten ganz aus dem Häuschen. "Omg ich freue mich so sehr für euch!" oder "Herzlichen Glückwunsch, was für ein Wunder! Alles Liebe für eure Familie" sind nur zwei vielen Beglückwünschen unter Jamies Netzbeitrag.

Instagram / jamienotis Jamie Otis, 2024

Instagram / jamienotis Doug Hehner, Jamie Otis und ihre Kinder, 2023

Getty Images Doug Hehner und Jamie Otis, "Married at First Sight"-Paar

