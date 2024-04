Twin-Schwangerschaft: Jamie Otis kennt nur ein Geschlecht!

Frohe Neuigkeiten für Jamie Otis (37) und ihren Liebsten Doug Hehner! Nachdem die ehemalige "Married At First Sight"-Teilnehmerin und ihr Mann im vergangenen Monat öffentlich machten, dass sie Zwillinge erwarten, haben sie nun die nächste Enthüllung parat: Eines der Babys wird auf jeden Fall ein Junge! Auf ihrem Instagram-Account postete die Vierfachmama in spe ein Video der Gender-Reveal-Party, bei der die gesamte Familie anwesend war. Zu dem niedlichen Post schrieb sie: "Wir kennen das Geschlecht von Baby Nummer zwei noch nicht, aber wir wissen, dass mindestens ein kleiner Junge auf dem Weg ist!"

Viele Fans freuen sich enorm mit dem Pärchen. Wie ein Supporter entzückt kommentiert: "Herzlichen Glückwunsch! Du siehst wie eine wunderschöne Mama aus!" Ein weiterer schreibt: "Oh, wie schön! Ich freue mich so für euch!" Allerdings sind auch einige etwas verwirrt von Jamies Post. In einem Kommentar heißt es: "Ich frage mich nur, wie ihr das Geschlecht des einen Kindes herausgefunden habt, aber nicht das des anderen? Erfährt man das Geschlecht nicht normalerweise bei beiden gleichzeitig?" Die Frage bewegt einige Fans, aber Jamie erklärte in dem Text zum Post nur, dass sie noch auf die Blutuntersuchung des zweiten Babys warten würden und gab bis jetzt auch keine weiteren Infos preis.

2014 lernten Jamie und Doug sich bei der amerikanischen Version der Reality-TV-Serie Hochzeit auf den ersten Blick kennen. Seitdem sind die beiden glücklich miteinander. Vor sechs Jahren kam dann die kleine Henley dazu, gefolgt von ihrem Bruder Hendrix drei Jahre später. Aber wie Jamie gegenüber People schwärmte: "Ich wollte schon immer Mama von Zwillingen sein!" Die Vorfreude scheint auch immer noch anzuhalten, denn in ihrem Post fügte Jamie noch hinzu: "Ich kann es kaum erwarten, bis die beiden anfangen, sich zu bewegen!"

Instagram / jamienotis Doug Hehner, Jamie Otis und ihre Kinder, 2023

Getty Images Jamie Otis, TV-Star

