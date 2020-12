Süße Neuigkeiten von Susie Bradley! Erst vor wenigen Tagen gab die Married at First Sight-Teilnehmerin bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Freund Todd Carney (34) ein Kind erwartet. Schon im März sollen die Beauty-Unternehmerin und der Rugby-Star ihren kleinen Sohn in die Arme schließen können. Doch das sollte offenbar nicht die einzige erfreuliche Nachricht des Paares bleiben: Todd hat um Susies Hand angehalten!

Auf Instagram teilte der 34-Jährige nun ein Video, in dem er, Susie und dessen sechsjährige Tochter zu sehen sind. Während die Reality-Teilnehmerin scheinbar davon ausgeht, dass sie einen Clip aufnehmen, um noch einmal ganz offiziell das Babygeschlecht zu verkünden, hat ihr Liebster etwas ganz anderes vor. Nachdem er gegen einen Football gekickt hat, aus dem blaues Farbpulver kam, dachte Susie offenbar, dass das Video vorbei sei. Doch dann sagte Todd: "Ich habe noch etwas für dich." Kurz darauf holte er einen Ring aus seiner Hosentasche und ging vor seiner Auserwählten auf die Knie. Er erklärte, dass er es passend finde, wenn sie und ihr kleiner Junge alle denselben Nachnamen tragen.

Susie schien von ihren Emotionen überwältigt zu sein und fasste sich mit den Händen an den Kopf. Sie nahm den Antrag an und machte Freudensprünge. Über diese Reaktion ist Todd offenbar überglücklich. "Ich werde meine beste Freundin heiraten", schwärmte der NRL-Star in der Kommentarspalte des Beitrags.

