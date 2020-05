Shirin David (25) reitet weiter auf der Erfolgswelle! Vor einem halben Jahr veröffentlichte die YouTuberin ihr erstes Album und konnte sich damit auf Anhieb die Chartspitze sichern. Auch die Single-Auskopplungen landeten allesamt in den Top Ten. Vergangene Woche gab es mit "90-60-111" einen neuen Song der Blondine auf die Ohren – und der knüpft direkt an die bisherigen Erfolge an: Mit dem Rap-Track hat Shirin nach "Gib ihm" nun ihren zweiten Nummer-eins-Hit gelandet!

"90-60-111" erreichte bereits vor der Veröffentlichung satte 1,55 Millionen Klicks innerhalb nur eines Tages und brach damit sogar einen Streaming-Rekord. Denn das schaffte bisher keine einzige Rapperin ohne ein Feature. Und der Song kommt bei Shirins Fans bestens an: Sie kauften die Single derart oft, dass sie der 25-Jährigen damit erneut einen Nummer-eins-Hit sicherten. "Danke euch allen für die zweite Nummer eins", freute die Blondine sich nun in ihrer Instagram-Story.

Mit dem neuen Lied möchte die selbstbewusste Frau ihren Followern übrigens eine wichtige Botschaft vermitteln: "Wir dürfen alle zeigen, was wir haben. Egal welcher Körper, egal welche Form. Man sollte selbstbewusst damit umgehen", erklärte Shirin gegenüber Promiflash.

Getty Images Shirin David im November 2019 in Baden-Baden

Instagram/shirindavid Shirin David, April 2020

Instagram / shirindavid Shirin David, Sängerin



