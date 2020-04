Schon wieder ein Erfolgshit! Seit einigen Jahren macht Youtube-Star Shirin David (25) nun schon Musik – und das sehr erfolgreich. Mit Songs wie "Gib ihm" oder "ON OFF" mischt sie ganz oben in der deutschen Rapper-Szene mit. Diese wird sonst eher von männlichen Künstlern angeführt, nun bricht die Beauty jedoch einen Rekord: Ihr neues Lied "90-60-111" geht bei den Streaming-Diensten durch die Decke!

Wie das Online-Magazin Raptastisch berichtet, führen derzeit Capital Bra (25) und Juju (27) mit "Melodien" die Rangliste mit 1,9 Millionen Streams an einem Tag an. Der andere Nummer-Eins-Hit "One Night Stand" des Berliner Rappers rutscht jetzt allerdings auf Rang drei ab – und muss somit "90-60-111" von Shirin weichen. Wie sie nun selbst auf Instagram mitteilt, hat der Song unglaubliche 1,55 Millionen Klicks innerhalb von nur 24 Stunden erlangt! Damit ist die 25-Jährige die bisher einzige Rapperin ohne ein Feature, die dies erreicht hat. Der Titel ihres Songs bezieht sich übrigens auf ihre eigenen Körpermaße. In einem Promiflash-Interview verriet sie einmal, dass sie stolz auf ihre Kurven sei: "Wir dürfen alle zeigen, was wir haben. Egal welcher Körper, egal welche Form. Man sollte selbstbewusst damit umgehen."

Allerdings ist das nicht der erste Rekord der Sängerin: Ihr Album "Supersize" landete in kürzester Zeit auf Platz eins der deutschen Charts. Außerdem erhielt sie 2019 einen Bambi in der Kategorie Shootingstar für ihren herausragenden Aufstieg in der Medienbranche.

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

Anzeige

Frederic Kern/Future Image/ActionPress Shirin David beim Place To B Award 2018

Anzeige

Getty Images Shirin David im November 2019 in Baden-Baden



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de