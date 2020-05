Na, werden zwischen Claudia Norberg (49) und Laura Müller (19) nun doch die Krallen ausgefahren? Die diesjährige Let's Dance-Kandidatin hat sich erst vor wenigen Tagen mit ihrem Freund Michael Wendler (47) verlobt – für dessen Ex Claudia im Grunde kein Problem. Doch in einem offenen Brief hatte sie eine Bitte an das Paar: Sie will nicht, dass Laura nach der Hochzeit ihren Nachnamen trägt. Nun reagierten der Wendler und seine Zukünftige darauf.

Bei Exklusiv Spezial stellte die 19-Jährige im Gespräch mit Moderatorin Frauke Ludowig (56) klar: Sie will sich anscheinend nicht nach Claudias Wünschen richten. "Muss ich sie auch fragen, welches Brautkleid ich trage? Oder wenn wir ein Kind bekommen, wie es heißt und ob es ein Junge oder Mädchen wird?", fragte sie spitz.

Auch ihr Schatzi findet, dass seine Noch-Ehefrau in dieser Hinsicht kein Mitspracherecht haben sollte. "Natürlich wollen wir uns nicht in unsere Beziehung reinreden und uns von ihr vorschreiben lassen, was wir zu tun haben", betonte er. Bei solchen Bitten würden sie nur mit dem Kopf schütteln können.

Claudia Norberg im Dezember 2019

Laura Müller, "Let's Dance"-Kandidatin

Michael Wendler und Laura Müller in Köln bei "Let's Dance" im März 2020



