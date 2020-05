Das macht Harry Potter-Darstellerin Georgina Leonidas heute! Die Schauspielerin verkörperte im sechsten und achten Teil der Fantasy-Filmreihe die Zauberschülerin Katie Bell. Vor allem durch ihre Fluchszene in "Harry Potter und der Halbblutprinz" dürfte sie den meisten Fans wohl in Erinnerung geblieben sein. Der letzte Film der berühmten Reihe ist mittlerweile allerdings schon neun Jahre alt. Wie hat sich Georginas Leben seither entwickelt?

Im Promiflash-Interview auf der Comic Con in Berlin verrät die heute 30-Jährige, dass sie der Schauspielerei in den vergangenen Jahren treu geblieben ist. "Seit 'Harry Potter' habe ich einige Sachen im Fernsehen gemacht. Ich war auch eineinhalb Jahre auf Tour mit einem Theaterstück. Es war ein Kinderbuch von David Walliams (48), das adaptiert wurde. Ich habe ein Mädchen namens Stella gespielt, und ihre Tante versuchte, sie umzubringen, um an ihr Erbe zu kommen. Das hat Spaß gemacht", erklärte sie. Obwohl sie diese Theatererfahrung genossen habe, wolle Georgina in Zukunft auch wieder häufiger bei TV- und Filmprojekten mitwirken.

Mit einigen ihrer früheren "Harry Potter"-Kollegen steht die gebürtige Londonerin bis heute noch in Kontakt. Padma-Patil-Darstellerin Afshan Azad (32) oder auch Sean Biggerstaff, der Oliver Wood gespielt hat, sieht sie zum Beispiel noch regelmäßig. "Als ich vor Kurzem auf Tour war, kam das Theaterstück auch nach Glasgow und ich durfte bei ihm übernachten", erzählte sie über Sean.

ActionPress / Warner Bros. / Heyday Films / Collection Christophel Szene aus "Harry Potter und der Halbblutprinz"

Nicole Kubelka / Future Image/ActionPress Georgina Leonidas auf der Comic Con in Berlin, 2019

Getty Images Sean Biggerstaff, 2006



