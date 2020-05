Er ist gerade der gefragteste Junggeselle Deutschlands! Nachdem Tobi Wegener (27) bei "Promis unter Palmen" auf seine Ex-Freundin Janine Pink (33) traf und die beiden für alle Zuschauer klarstellten, dass es keine Liebes-Reunion geben wird, reißt sich die Frauenwelt um den Reality-TV-Star! Seit der Ausstrahlung der Sendung soll Tobi nur so von unmoralischen Angeboten überhäuft worden sein – schlüpfrige Fotos inklusive. Doch was sagt der Hottie selbst dazu?

In der Realityshow belegte der 27-Jährige den vierten Platz und war mit seiner Leistung alles in allem sehr zufrieden. Vor allem durch seine positive und ehrliche, manchmal auch leicht verpeilte Art wurde er zum Fanliebling schlechthin: "Ich würde nicht sagen, ich habe alles richtig gemacht, sondern bin mir einfach selber treu geblieben, und darauf bin ich im Nachhinein auch stolz." Besonders bei den weiblichen Zuschauerinnen hat der Fitnessjunkie einen bleibenden Eindruck hinterlassen. In einem Interview mit RTL erzählt er, dass er andauernd anzügliche Bilder von Frauen geschickt bekommt, die sich mit ihm treffen oder sogar noch mehr wollen. Er selbst kann sich dieses plötzliche Interesse an seiner Person nur so erklären, dass er einfach ein sympathischer Mensch mit einem großen Herzen sei.

Auch die anderen Kandidaten von "Promis unter Palmen" finden, dass Tobi der wahre Held der Sendung sei – gerade aufgrund seines korrekten Verhaltens während der ganzen Mobbing-Geschichte rund um Claudia Obert (58). Auch wenn er den Sieg nicht mit nach Hause nehmen konnte, so ist er doch der Gewinner der Herzen.

Instagram/fit_tobi93 Tobias Wegener, April 2020

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, Fernsehstar

SAT.1/Richard Hübner Tobias Wegener, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"



