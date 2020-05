Heute Abend startete das neue Dating-Format Match! Promis auf Datingkurs. Neben Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat Sebastian Fobe (34), dem ehemaligen Love Island-Sieger Marcellino Kremers und der Dschungellegende Sarah Knappik (33) geht auch Claudia Norberg (49) auf die Suche nach der großen Liebe. Nach 29 Jahren trennte sich die Blondine von ihrem Ehemann Michael Wendler (47) – seitdem hatte die Mutter von Adeline keine Dates mehr. Wie schlägt sich Claudia jetzt in dieser Situation?

In der ersten Folge wurden die Promis in eine Bar voller Singles geworfen – und dann hieß es: Kennenlernen, was das Zeug hält! Schon vorab verriet die 49-Jährige, dass das Dating nach so langer Zeit für sie fast Neuland sei und sich vorkomme, wie ein 19-jähriges Mädchen. Bei den Männern schien sie jedoch sehr gut anzukommen und bekam auch eine Menge Aufmerksamkeit! Vor allem von ihrem Aussehen und ihrem sympathischen Auftreten zeigten die Singles sich begeistert.

Doch die Gespräche kamen bei Claudia eher langsam in die Gänge. Die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin gab sich eher unsicher und hatte Probleme bei der Themenwahl: So sprach sie oft über ihre Wahl-Heimat Amerika und machte deutlich, dass sie von ihrem Zukünftigen einen Umzug in die Vereinigten Staaten verlangen würde – was viele Kandidaten eher abschreckte.

RTL II Sebastian Fobe, Claudia Norberg, Sarah Knappik und Marcellino Kremers

RTL II Claudia Norberg bei "Match! Promis auf Datingkurs"

Instagram / claudia_norberg_wendler Claudia Norberg, TV-Star



