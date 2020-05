Jetzt hat Melissa Rauch (39) zur Tochter auch einen Sohn: Die Schauspielerin und Ex-The Big Bang Theory-Darstellerin ist erneut Mutter geworden! Im Dezember 2017 durften sie und ihr Mann Winston sich über die Geburt ihrer Tochter Sadie freuen. Nun hat die Zweijährige ein Geschwisterchen zum Spielen, denn diese Woche hat ihre Mutter einen Sohn zur Welt gebracht. Während der Entbindung stand Melissa vor einer großen Herausforderung: Sie musste ohne ihren Partner im Kreißsaal entbinden!

Ihre Erfahrung teilte sie diese Woche mit ihren Fans in einem Artikel für Glamour. Und die 39-Jährige erzählte, dass vor allem ein Gedanke ihr dabei geholfen habe: "Ich werde nicht allein sein. Ich habe einen Partner. Es ist derselbe, der neun Monate lang in mir drin war und meinem Herzschlag gelauscht hat", versuchte sie sich während der Entbindung selbst zu beruhigen. Sie verstehe, dass sich das für einige komisch anhören könnte, aber für sie sei es das Richtige gewesen: "Es hat sich gut für mich angefühlt, es so zu sehen, dass es das erste gemeinsame Abenteuer von mir und meinem Baby sein wird", führte sie weiter aus. Trotzdem wolle sie nicht bestreiten, dass sie sich in einigen Momenten ihren Ehemann herbeigewünscht hätte.

Aber zum Glück ging alles gut! Auf Instagram veröffentlichte sie ein Bild einer süßen Strickmütze, auf die der Name ihres Kindes gestickt ist, dazu schrieb sie: "Ich bin unglaublich dankbar und überglücklich, die Geburt unseres Sohnes, Brooks Rauch, verkünden zu dürfen", lauteten ihre glücklichen Zeilen.

Getty Images Melissa Rauch, Schauspielerin

Instagram / themelissarauch Mütze von Melissa Rauchs Baby Brooks

Getty Images Winston und Melissa Rauch in New York, März 2016



