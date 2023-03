Melissa Rauch bekam Job-Absage wegen ihrer "Hobbit-Hände"

Mit dieser fiesen Abfuhr hatte Melissa Rauch (42) wohl nicht gerechnet! Rund zehn Jahre lang übernahm die Schauspielerin die Rolle der quirligen Mikrobiologin Bernadette in der erfolgreichen Comedy-Serie The Big Bang Theory. Auch in einigen Filmen spielte die Blondine schon mit. Vor ihrem großen Durchbruch war der Serien-Star aber von Casting zu Casting gelaufen, um Schauspiel-Jobs zu bekommen. Dabei hatte Melissa einige Absagen bekommen – sogar wegen ihrer Hände!

In der Talkshow "The View" plauderte die 42-Jährige kürzlich über die Anfänge ihrer Karriere. "Ich hatte Hobbit-Hände [...]. Sie waren immer rissig", meinte sie ganz ehrlich. Das schien eine kleine Hürde bei der Jobsuche gewesen zu sein. Bei einem Casting für einen Werbespot habe sie kurz vor der Zusage nur noch ihre Hände zeigen sollen. "Jesus Christus", habe der Regisseur daraufhin schockiert ausgerufen und ihr anschließend direkt eine Absage erteilt.

Trotz ihrer selbst ernannten "Hobbit-Hände" ist Melissa immer noch erfolgreich im Film- und TV-Business unterwegs. Nach dem Serien-Aus von "The Big Bang Theory" im Jahre 2019 stand sie neben Schauspiel-Legende Meryl Streep (73) und Antonio Banderas (62) für "The Laundromat" vor der Kamera. Derzeit spielt sie die Hauptrolle in der amerikanischen Sitcom "Night Court".

Anzeige

Getty Images Melissa Rauch im Januar 2015

Anzeige

Getty Images Melissa Rauch im November 2019

Anzeige

Getty Images Melissa Rauch im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de