Herzogin Kate (38) hat sich offenbar kurz vor der Entbindung von Prinz George (6) nochmal unentschieden, was seinen Vornamen betrifft! Als der älteste Sohn von Kate und Prinz William (37) verzückt der Knirps die Royal-Fans seit seiner Geburt am 22. Juli 2013 – und ist nach dem Vater von Queen Elizabeth II. (94), George VI., benannt. Aber eigentlich sollte er gar nicht George heißen! Zumindest begleitet ihn der Wunschname seiner Mama nach wie vor in seinem Leben als Zweitname.

In einem Vanity Fair-Bericht aus dem Jahr 2013 hieß es nämlich, dass Kate sich auf einen anderen Namen für ihren Erstgeborenen festgelegt hatte: Alexander! Die Wahl ist wohl auch infolgedessen auf George Alexander Louis gefallen. Ganz aus dem royalen Raster wäre der Name nicht gefallen, immerhin heißt die Königin Elizabeth Alexandra Mary. Anders verhielt es sich mit dem Spitznamen des Sechsjährigen, denn die Dreifach-Mama nannte ihn während ihrer Schwangerschaft immer ihre "kleine Traube".

Auch bei Kates zweitem Sohn entschied sich das Paar gegen Alexander und für Louis (2). Damit ehrten sie den Onkel seines Urgroßvaters Prinz Philip (98), Louis Mountbatten. Auch in Williams Namen kommt Louis neben Arthur und Philip vor. Ob der Thronfolgen-Zweite und seine Liebste wohl noch einen Sohn namens Alexander bekommen werden? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Getty Images Herzogin Kate im März 2020

Getty Images Prinz George und Prinz William im Dezember 2019

Instagram / kensingtonroyal Prinz Louis im April 2020



