Schon mehrfach hat Herzogin Kate (37) bewiesen, dass sie zwar ein Royal, aber auch eine ganz normale Mutter ist. Auf Ausflügen hat sie stets kleine Snack-Boxen für ihre drei Kinder dabei, die Fotos für das Familienalbum macht sie höchstpersönlich und die Halloween-Kostüme für Prinz George (6), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1) kauft sie im Supermarkt. Nun enthüllte sie, was sie in der Nacht vor den Geburtstagen ihrer drei Lieblinge macht – genauso wie unzählige andere Mütter auch.

In der TV-Sendung A Berry Royal Christmas, in der Kate zusammen mit ihrem Ehemann Prinz William für den guten Zweck kochte, erzählte die 37-Jährige, dass sie für jedes ihrer Kinder am Abend vor dessen Geburtstag einen Kuchen backt: "Es ist so etwas wie eine Tradition geworden, dass ich bis Mitternacht aufbleibe und mit Unmengen an Kuchenteig und Zuckerguss immer viel zu viel produziere", so die Herzogin von Cambridge. "Aber ich liebe es."

In dem Fernseh-Spezial verriet Kates Gatte Prinz William (37) außerdem, was sein Sohn George zu Weihnachten bekommen wird: "Wir werden ihm vermutlich etwas zum Zeichnen oder Fußballspielen schenken." Hättet ihr gedacht, dass die beiden derart "normale" Eltern sind? Stimmt ab!

