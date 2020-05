Seit Monaten wird über die Ursachen für die angeblich dicke Luft zwischen Herzogin Kate (38) und Herzogin Meghan (38) spekuliert – jetzt könnte Licht ins Dunkel kommen. Den Frauen von Prinz William (37) und Prinz Harry (35) wird immer wieder unterstellt, sich nicht leiden zu können. Ein ehemaliger Angestellter des Kensington-Palastes bestätigt die Gerüchte nun und verrät: Meghans respektloses Verhalten soll zu der schlechten Stimmung zwischen den Schwägerinnen geführt haben.

In seinem Buch "Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle" schildert Tom Quinn den Streit zwischen den beiden Frauen und interviewte dafür einen ehemaligen Palastmitarbeiter. In Auszügen, die Daily Mail vorliegen, beschreibt er, dass Meghan seit ihrem Eintritt in die Royal-Familie einen Höhenflug habe und es sich dadurch mit ihrer Schwägerin verscherzt habe: "Kate ist eine der nettesten Royals und größtenteils freundlich zu ihren Angestellten. Sie war entsetzt, als Meghan einen ihrer Mitarbeiter anschrie", heißt es in dem Buch. Wegen ihres Verhaltens habe die ehemalige Schauspielerin von den Angestellten schnell den Spitznamen "Duchess of Difficult" (zu Deutsch: "Herzogin der Schwierigkeiten") erhalten. "Damit begannen die Gespräche, den Kensington-Palast zu verlassen."

Anfangs hätten Meghan und Kate ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Doch Meghan soll bald neidisch geworden sein, immerhin wird ihre Schwägerin eines Tages Königin. Harry dagegen steht in der britischen Thronfolge nur auf Platz sechs. Die beiden Brüder sollen seitdem darauf geachtet haben, sich ohne ihre Frauen zu treffen.

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan, Juli 2019

Anzeige

Stephen Pond/Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan, Dezember 2018

Anzeige

Getty Images Die britischen Royals im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de