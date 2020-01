Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) schockten zum neuen Jahrzehnt ihre Fans: Die beiden treten von ihren royalen Pflichten und als Vertreter des britischen Königshauses zurück! Während die Sussexes bei diesem Umbruch auf die Unterstützung von Meghans Mutter hoffen können – die über die Entscheidung ihrer Tochter sehr erleichtert sei –, stehen die Mitglieder der königlichen Familie dem Rücktritt noch gespalten gegenüber. Vor allem Herzogin Kate (38) scheint sich mit dem Vorhaben noch nicht abgefunden zu haben: Meghan und Kate haben kaum noch Kontakt.

"Sie sprechen kaum noch miteinander", verriet eine Quelle dem US-amerikanischen Magazin Us Weekly. Kate sei über den Austritt aus dem Königshaus der beiden sehr verletzt. Wenn Harry sich schlecht fühlte oder Probleme hatte, seien William und Kate immer für ihn da gewesen. Sie sei sogar eine Art Mentorin für den Prinzen gewesen, bevor Meghan in sein Leben trat und darüber hinaus sähe sie ihren Mann [William] nicht gern so verärgert, erklärte der Insider im Gespräch.

Ob die Sussexes am Ende doch auf Kates Beistand bauen können? Zumindest ihr Ehemann Prinz William (37) wolle seinen Bruder weiterhin unterstützen, auch wenn die Situation sehr bedrückend für ihn sei. "Alles, was wir tun können, und alles, was ich tun kann ist, sie zu unterstützen [...] Ich möchte, dass wir alle zusammenhalten", erklärte der Royal in einem Interview.

Getty Images Herzogin Kate in London

Getty Images Herzogin Meghan in der Westminster Abbey in London im November 2019

CapitalPictures / ActionPress Prinz William und Prinz Harry in London, 2019

