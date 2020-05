Da bekommen sie sich vor Lachen gar nicht mehr ein! Tim Mälzer (49) ist seit 2014 Teil der beliebten Kochsendung Kitchen Impossible. Fünf Staffeln lang unterhielt er die Zuschauer mit seinen Kochkünsten und gelegentlichen Ausrastern. Nun blickt der berühmte Gastronom zusammen mit seinem Show-Rivalen Tim Raue (46) auf die Highlights der vergangenen Jahre zurück. Und dabei brechen die Kollegen lauthals in Lachen aus!

In einer Folge ging Tim Mälzer an Bord eines Marineschiffs – und schon sein Anblick in einer orangefarbenen Schwimmweste amüsierte die beiden Köche, wie in der Spezialsendung von Kitchen Impossible zu sehen ist. Als Tim Mälzer dann auch noch fragte: "Haben wir Handy-Empfang nachher?" konnte Tim Raue nicht mehr an sich halten – er bekam einen richtigen Lachflash. "Ich hab ein paar Tröpfchen Pipi in der Hose gehabt nach der Nummer. Das war so geil.", prustete er los.

Neben den lustigsten Momenten widmete sich das Duo aber auch Tim Mälzers größten Wutausbrüchen in der Show. Dabei gab dieser bei einem Ausraster, der sich beim Zubereiten von Polenta-Knödeln in Rumänien zugetragen hatte, offen zu: "Das letzte Item mit dem größten Ausraster ist auch eines der Items, für das ich mich ein bisschen schäme."

MG RTL D / Ralf Jürgens Tim Mälzer und Tim Raue, "Kitchen Impossible"-Stars

TVNOW / Pervin Inan Sertas Koch Tim Raue

TVNOW / Nady El-Tounsy TV-Koch Tim Mälzer



