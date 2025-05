Quoten gesteigert: "Kitchen Impossible" feiert Staffelrekord

Großer Erfolg für die Kochsendung Kitchen Impossible: In der neuesten Folge der Kochshow am Sonntagabend trat Tim Mälzers (54) Küchenchef Sebastian Brugger gegen Clara Hunger, die stellvertretende Küchenchefin von Max Strohe, an. Diese Konstellation schien bei den Zuschauern anzukommen, denn in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte das Format einen Marktanteil von 11,3 Prozent – ein neuer Saisonrekord. Auch die Reichweite, die in der Vorwoche noch enttäuschte, stieg diesmal deutlich an und erreichte 1,03 Millionen Zuschauer.

Dass die Reichweite der Show in der vergangenen Woche im Keller war, dürfte einige Zuschauer verwundern. Denn eigentlich waren zwei Stargäste mit von der Partie. Die Rapper Sido (44) und Marteria (42) nahmen die Herausforderung an, sich fernab der Bühne in der Küche zu beweisen. Während Sido gemeinsam mit dem Star-Gastronom The Duc Ngo (50) in Südafrika einen Snoek-Fisch über offenem Feuer zubereiten musste, kämpften Marteria und Tim Mälzer unter anderem in Albanien mit der traditionellen Zubereitung von Byrek. "Ich hasse es!", gestand der "Lila Wolken"-Interpret genervt, als der Blätterteig ihn an seine kulinarischen Grenzen brachte. Doch trotz der Schwierigkeiten bewiesen beide Musiker echten Durchhaltewillen – und am Ende meisterten sie ihre Gerichte mit Erfolg.

Neben "Kitchen Impossible" kämpften weitere Formate um die Gunst des Fernsehpublikums. Sat.1 überzeugte mit dem Spielfilm "Contra", der in der jüngeren Zielgruppe solide 10,6 Prozent Marktanteil erzielte. RTL hingegen blieb mit der Free-TV-Premiere von "Shazam! Fury of the Gods" bei nur 8,4 Prozent Marktanteil. ProSieben setzte am Sonntagabend auf die Live-Übertragung des Eishockey-WM-Finales zwischen der Schweiz und den USA. Nach einem verhaltenen Start steigerten sich die Marktanteile während des Spiels von 4,2 auf 6,4 Prozent, und die Reichweite lag am Ende bei guten 0,87 Millionen.

RTL / Endemol Shine / Lara Fernandes Sebastian Brugger, Küchenchef aus der Bullerei

RTL / Hendrik Lüders Tim Mälzer, Marteria, Sido und The Duc Ngo bei "Kitchen Impossible"

