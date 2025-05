"Kitchen Impossible" stößt auf gemischtes Quoten-Feedback

Die Kochshow Kitchen Impossible sorgt derzeit für gemischte Gefühle bei den Programmverantwortlichen von RTL. Während das Format in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit einem zweistelligen Marktanteil von 10,6 Prozent überzeugen kann, liegen die Gesamtzuschauerzahlen lediglich auf dem Senderschnitt, wie Quotenmeter berichtet. Dieser Rückgang bei der Gesamtreichweite von 0,93 Millionen auf 0,88 Millionen Zuschauer dämpft indes die Freude über die anhaltende Popularität bei den jüngeren Zuschauern. Dennoch bleibt die Show ein wichtiger Bestandteil des Programms, insbesondere auch wegen ihrer treuen Anhängerschaft.

Dass "Kitchen Impossible" auch nach Jahren noch polarisiert, mag an dem einzigartigen Konzept und den charismatischen Persönlichkeiten der teilnehmenden Köche liegen, darunter der Gastgeber der Show, Tim Mälzer (54). Im Hinblick auf die Zuschauerstruktur bleibt jedoch abzuwarten, ob es der Sendung gelingt, auch ältere Zielgruppen wieder vermehrt vor den Bildschirm zu holen und so die Reichweite insgesamt zu vergrößern. Die Entwicklung der Quoten bleibt daher ein spannendes Thema für die Macher der Serie.

Dieses Jahr feiert die Sendung bereits ihr zehnjähriges Bestehen und das Produktionsteam hat sich dafür eine besondere Überraschung einfallen lassen. Tim tritt in der Jubiläumsstaffel gegen niemand Geringeren als Jamie Oliver (49) an, einen alten Weggefährten aus Londoner Zeiten. Beide blicken auf eine jahrzehntelange Freundschaft zurück und ihre Rivalität am Herd verspricht, ein ganz besonderes Highlight für die Zuschauer zu werden. Laut Informationen des Senders VOX ist die Ausstrahlung des heiß ersehnten Duells für den 15. Juni geplant.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tim Mälzer, TV-Koch

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Oliver, 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige