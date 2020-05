Das Warten hat ein Ende: Ab dem 5. Mai flimmert die zweite Staffel von Nachtschwestern über die Fernsehbildschirme! In der beliebten Serie spielt Mimi Fiedler (44) die Stationsleiterin Nora Altmeyer, die bereits in den ersten Folgen bewies, dass man sich vor ihrer scharfen Zunge in acht nehmen sollte. Die Schauspielerin verrät nun, wie es in den folgenden Episoden um ihre Rolle steht und auf was sich die Fans der Sendung gefasst machen können!

Wie RTL vorab bekannt gab, eskaliert direkt in der ersten Folge die Situation zwischen Nora und Ella (Ines Quermann): Nach einem Überfall von Neonazis auf einen Familienvater muss das "Nachtschwestern"-Duo schnell handeln. Sie beweisen, dass sie als Team wirklich gut funktionieren, dennoch kippt die Stimmung, als es um ihre beiden Kinder geht. Im Interview mit dem TV-Sender äußerte sich Mimi zu dem ewigen Streit zwischen den zwei Krankenschwestern: "Alte Liebe rostet nicht. [...] Schauen wir also mal, was passiert." Allgemein zu ihrer Figur kann die 44-Jährige nur so viel sagen: "Meine Nora erlebt in der zweiten Staffel das, was die Amerikaner 'Rock Bottom' nennen, nämlich einen tiefen Fall." Was da wohl passieren wird?

Der Zwist zwischen den beiden Notaufnahme-Schwestern entstand, als Ella ihrer ehemals besten Freundin Nora in der Ausbildungszeit den Verlobten ausspannte. Dann waren beide gleichzeitig vom selben Mann schwanger – nun haben sich ihre Sprösslinge ineinander verliebt und wissen nicht, dass sie Geschwister sind.

TVNOW Ines Quermann und Mimi Fiedler bei "Nachtschwestern"

TVNOW / Ruprecht Stempell Mimi Fiedler in ihrer Rolle als Nora Altmeyer in "Nachtschwestern"

Marc Dumitru, Sila Sahin, Mimi Fiedler, Ines Kurenbach, Nassim Avat, Valerie Huber und Oliver Franck



